Der Aufwärtsdrang an den US-Börsen ist auch zur Wochenmitte gebremst. Zwar markierte der Dow Jones Industrial zunächst noch ein weiteres Hoch seit Anfang 2022, anschliessend gab der Leitindex die Gewinne aber grossteils wieder ab. Zuletzt lag er mit 0,16 Prozent im Plus bei 36 181 Punkten. Anleger könnten sich noch bedeckt halten mit Blick auf den am Freitag anstehenden Arbeitsmarktbericht für November, das konjunkturelle Highlight der Woche.

06.12.2023 20:02