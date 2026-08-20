Belastend für die Börsen wirkten am Donnerstag zudem erneut steigende Ölpreise und Anleiherenditen. Die Staatsverschuldung der Vereinigten Staaten legte zum ersten Mal auf mehr als 40 Billionen US-Dollar zu. «Ein denkwürdiges Ereignis», wie die Autoren vom Börsenbrief Fuchs-Kapital schrieben. «Kein Wunder, dass die Renditen der US-Staatsanleihen steil nach oben zeigen.» Die Ankündigung des US-Finanzministeriums am Vortag, verstärkt langlaufende Staatsanleihen zurückzukaufen, hatte nur vorübergehend den Aufwärtsdruck von den Renditen genommen. «Fundamental ändern die Rückkäufe nichts», hiess es in einer Einschätzung der Dekabank.