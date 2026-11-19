Schon im ausserbörslichen Aktienhandel hatten sich prozentual zweistellige Kursgewinne für den KI-Riesen Anthropic abgezeichnet. Die Titel waren am Vorabend bereits zu einem überraschend hohen Preis von 83 US-Dollar an die zeichnenden Anleger ausgegeben worden. Der Firma, die für den KI-Assistenten Claude bekannt ist, gelingt mit einem Erlös von insgesamt 107,3 Milliarden Dollar ein Rekord-Börsengang. Der Schritt gilt als wichtiger Meilenstein für die gesamte Branche, denn der OpenAI-Konkurrent wird zum ersten reinen KI-Labor, das an der Börse handelbar ist.