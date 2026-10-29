Während Alphabet am Vorabend über steigende Investitionen berichtet hatte und beim freien Barmittelzufluss mit rund 9 Milliarden US-Dollar ins Minus gerutscht ist, meldete Microsoft erneut ein kräftiges Wachstum der Cloud-Plattform Azure. Zudem kommt es gut an, dass Microsofts Investitionen mit einem Plus von 30 Prozent im Jahresvergleich nicht ganz so hoch ausfielen wie erwartet. Die Aktien der beiden schlugen vorbörslich unterschiedliche Richtungen ein. Für Alphabet ging es um 11 Prozent abwärts. Microsoft dagegen stieg um 0,8 Prozent.