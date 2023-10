Angesichts anhaltender Sorgen um die Lage im Nahen Osten bleiben die Anleger an der Wall Street weiter zurückhaltend. Am Donnerstag zeichnet sich zunächst ein nahezu unveränderter Auftakt für die Standardwerte ab. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart mit minus 0,02 Prozent bei 33 658 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 könnte dagegen mit etwas mehr Rückenwind starten, hier zeichnete sich zuletzt ein kleines Plus von 0,3 Prozent auf 14 951 Zähler ab.

19.10.2023 14:58