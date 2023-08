Zudem sollten Aktien von Versicherern und Rückversicherern um Auge behalten werden, nachdem Hurrikan «Idalia» an der Westküste Floridas auf Land traf. «Idalia» hatte vor der Küste die Hurrikan-Stufe vier erreicht, sich dann aber leicht auf Kategorie 3 abgeschwächt, was aber immer noch einem extrem gefährlichen Hurrikan entspricht. Erst im vergangenen Herbst hatte Hurrikan «Ian» in Florida gewaltige Schäden angerichtet. Damals befand sich das Zentrum des Sturms aber etwas weiter südlich und in einem dichter besiedelten Gebiet als beim aktuellen./mis/jha/