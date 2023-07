Nach der schwachen Vorwoche zeichnet sich an der Wall Street am Montag wenig Bewegung ab. Die Anleger bleiben vor wichtigen Inflationsdaten und der beginnenden Berichtssaison zunächst in Lauerstellung. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial eine Stunde vor Handelsbeginn mit 0,1 Prozent im Plus bei 33 764 Punkten, während der technologielastige Nasdaq 100 mit 15 036 Zählern in etwa auf dem Niveau von Freitag erwartet wird.

10.07.2023 14:48