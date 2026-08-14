Aus Unternehmenssicht könnten Applied Materials im Anlegerfokus stehen. Umsatz und Gewinn des Halbleiterindustrie-Ausrüsters lagen im abgelaufenen Quartal über den Erwartungen. Auch der Ausblick übertraf den Konsens. Die Aktie, die sich im laufenden Jahr bereits mehr als verdoppelt hatte, verlor am Freitag vorbörslich 5,5 Prozent. Die hohe Bewertung sorge für eine entsprechend hohe Erwartungshürde und für Gewinnmitnahmen, hiess es zur Begründung aus dem Handel.