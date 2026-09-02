US-Notenbankchef Kevin Warsh hatte zuletzt deutlich gemacht, dass die Inflation nicht schnell genug zurückgehe, was am Markt die Erwartung einer baldigen Leitzinserhöhung befeuerte. «Die neue Ausgangslage scheint nun zu sein, dass die Fed die Zinsen im September letztlich doch anheben wird», so Marktanalyst Chris Turner von ING. Angesichts einer relativ robusten Wirtschaft werde die Fed handeln müssen.