Der Plattform-Konzern Meta will durch den Verkauf von Aktien bis zu 95 Milliarden US-Dollar für seine KI-Investitionen einnehmen. Damit will sich das Unternehmen Kapital für den Wettlauf bei der Entwicklung Künstlicher Intelligenz sichern. Dabei hat Meta bereits Nvidia , AMD sowie Broadcom als mögliche Investoren gewonnen. Die drei Unternehmen hätten ihr Interesse bekundet, im Rahmen des Aktienangebots Stammaktien der Klasse A im Gesamtwert von bis zu fünf Milliarden Dollar zu kaufen, hiess es. Die Meta-Aktien fielen vorbörslich um 0,9 Prozent.