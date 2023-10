Unter den Einzelwerten könnten die Aktien von Meta im Anlegerfokus stehen. Der Mutterkonzern von Facebook und Instagram will einem Medienbericht zufolge für beide sozialen Netzwerke ohne Werbung Geld verlangen. Wie das «Wall Street Journal» berichtet, sollen Nutzer in der EU für eines der beiden werbefreien Angebote künftig mindestens zehn Euro im Monat zahlen. Für einen weiteren verknüpften Account - also zum Beispiel, wenn jemand sowohl Facebook als auch Instagram werbefrei nutzen will - sollen demnach zusätzlich sechs Euro fällig werden. Auf dem Smartphone solle das Abo 13 statt 10 Euro kosten, hiess es unter Berufung auf informierte Personen. Die Meta-Papiere sanken vorbörslich um 0,4 Prozent.