Der technologielastige Nasdaq 100 wurde vorbörslich mit 0,7 Prozent im Minus bei 29.270 Punkten erwartet. In der Tech-Branche gab es Enttäuschungen: Sandisk und Western Digital blieben mit ihren Prognosen für den Umsatz im laufenden Quartal hinter den Erwartungen zurück. Beide Unternehmen stellen Geräte und Komponenten zur Datenspeicherung her. Die Sandisk-Aktie brach im vorbörslichen Handel um 11 Prozent ein und die von Western Digital um 15 Prozent.