Die Aktie des Chipriesen Nvidia gab im Vorfeld der Quartalszahlen im vorbörslichen Handel um 0,2 Prozent nach. «Was hier wirklich entscheidend sein wird, ist der Ausblick», sagte Stephanie Niven, Portfoliomanagerin bei Ninety One. Die Frage sei nicht das Wachstum an sich, sondern die Geschwindigkeit, mit der sich dieses beschleunige oder verlangsame.