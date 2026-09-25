Im Tech-Sektor hatte wieder einmal die KI-Fantasie die Kurse gestützt - nicht zuletzt wegen der erfolgreichen Einführung eines eigenen KI-Agenten durch Meta . Nach der Rally des Social-Media-Konzerns notierten dessen Aktien am Freitag zwar vorbörslich nochmals leicht im Minus, die anderen sechs Werte aus dem Kreis der «Magnificent 7» bewegten sich aber alle zumindest auf Vortagsniveau oder in der Gewinnzone. In den Chip- und Speichersektoren bahnt sich bei Werten wie Micron oder Sandisk eine Erholung an.