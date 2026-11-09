Rückenwind geben dem Nasdaq-Index vor allem die grössten Hyperscaler der Branche, denn unter den sieben bedeutendsten Tech-Werten waren die Kursgewinne bei Meta , Amazon , Alphabet und Microsoft mit zwei bis drei Prozent am grössten. Bei Tesla und Apple ging es etwas verhaltener zu, während die Nvidia-Anteile mit einem Kursrutsch um mehr als fünf Prozent abgeschlagen waren.