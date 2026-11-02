Oracle will neue Aktien im Volumen von rund 10 Milliarden US-Dollar ausgeben. Das geht aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC hervor. Zudem begab das Unternehmen laut Kreisen Anleihen für 10 Milliarden Dollar. Der Softwarekonzern hatte vergangene Woche angekündigt, sich bis Mitte 2030 nur noch 20 Milliarden Dollar am Finanzmarkt zur Wachstumsfinanzierung beschaffen zu wollen. Die Oracle-Titel büssten vorbörslich 3,0 Prozent ein.