Die US-Börsen dürften am Dienstag mit minimalen Gewinnen in die neue Handelswoche starten. Das Volumen wird allerdings voraussichtlich sehr niedrig sein. In Europa werden die Märkte erst wieder am Mittwoch geöffnet. In Asien wurde zwar an einigen Plätzen gehandelt, insgesamt entwickelten sich dieses aber uneinheitlich.

26.12.2023 15:07