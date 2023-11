Mit dem Auslaufen der Berichtssaison in den USA deutet sich am Freitag nach einer mit zahlreichen Konjunkturdaten gespickten Woche ein ruhiger Ausklang an. Standard- und Technologiewerte werden zwar zum Auftakt noch etwas höher erwartet, viel Musik scheint aber nicht mehr im Markt zu sein. Nach der jüngsten Aufholjagd an den US-Börsen legen die Investoren wohl zunächst eine Pause ein.

17.11.2023 14:32