«Anleger greifen nach dem Ausverkauf wieder zu», kommentierte Marktanalyst Maximilian Wienke vom Broker Etoro die Nasdaq-Taxe. «Die Erholung bleibt jedoch anfällig», warnte er. «Anleger hinterfragen, ob die hohen Investitionen in KI-Infrastruktur ausreichend Rendite bringen.» Diese Zweifel hatten den Nasdaq 100 vergangene Woche um insgesamt 5,5 Prozent absacken lassen.
Im weiteren Wochenverlauf veröffentlichten aus der Tech-Branche der Weltraum- und KI-Konzern SpaceX , der Elektroautobauer Tesla sowie der Social-Media-Riese Meta Geschäftszahlen, betonte der Experte. «Überzeugen die Unternehmen mit starken Margen und Ausblicken, könnten die Zweifel an der Rentabilität der KI-Investitionen abnehmen. Enttäuschungen könnten dagegen die Sorgen über die Finanzierung der KI-Infrastruktur verstärken und den Druck auf den gesamten Technologiesektor erhöhen.»
Für die zuletzt von Gewinnmitnahmen besonders gebeutelten Halbleiteraktien ist am Montag Besserung in Sicht. Vorbörslich erholten sich Intel , AMD und Micron um bis zu 4,2 Prozent. Bei CoreWeave zeichnet sich ein Kursplus von 7,5 Prozent ab. Die Titel des Anbieters von KI-Cloud-Computing-Diensten waren zuletzt wegen Sorgen über einem möglichen Finanzbedarf unter die Räder geraten. Die US-Investmentbank Goldman Sachs stufte die Titel mit Verweis auf die Kursverluste seit August hoch und rät nun zum Kauf.
Beim Stahlkonzern Cleveland-Cliffs sorgte ein überraschend gutes bereinigtes operatives Quartalsergebnis (Ebitda) für einen vorbörslichen Kurssprung von 11 Prozent./gl/mis
(AWP)