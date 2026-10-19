Für die zuletzt von Gewinnmitnahmen besonders gebeutelten Halbleiteraktien ist am Montag Besserung in Sicht. Vorbörslich erholten sich Intel , AMD und Micron um bis zu 4,2 Prozent. Bei CoreWeave zeichnet sich ein Kursplus von 7,5 Prozent ab. Die Titel des Anbieters von KI-Cloud-Computing-Diensten waren zuletzt wegen Sorgen über einem möglichen Finanzbedarf unter die Räder geraten. Die US-Investmentbank Goldman Sachs stufte die Titel mit Verweis auf die Kursverluste seit August hoch und rät nun zum Kauf.