Der Nasdaq 100 dürfte dagegen laut IG um 0,7 Prozent auf 30.450 Punkte nachgeben. Anleger in der Tech-Welt sorgen sich um Konkurrenz aus China. Einem Zeitungsbericht zufolge macht Chinas Speicherchip-Hersteller CXMT grosse technologische Fortschritte. Das lastete in Asien und Europa auf der Chip-Branche und dürfte auch an der Nasdaq vor allem Titel wie Micron , Sandisk und Seagate nach unten drücken. Vorbörslich büssten diese zwischen vier und sechs Prozent ein.