Den zuletzt erholten Aktien von Tesla brockte der Gewinneinbruch im vergangenen Quartal vorbörsliche Verluste von 3,7 Prozent ein. Damit würde sich das Vortagsplus wegen der Gespräche zu einer Fusion mit dem ebenfalls von Elon Musk geführten Raumfahrt- und KI-Konzern SpaceX wieder in Luft auflösen. Zwar seien die Resultate insgesamt erfreulich ausgefallen, was etwa die Bruttomarge im Autogeschäft betreffe, schrieb JPMorgan-Analyst Rajat Gupta. Kurzfristig bleibe es aber aus finanzieller Sicht zunächst bei steigenden Betriebskosten und erhöhten Investitionsanstrengungen.