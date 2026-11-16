Verbündete des vor wenigen Tagen zurückgetretenen Nvidia-Chefs Jensen Huang arbeiten einem Medienbericht zufolge an Plänen für seine Rückkehr an die Spitze des Chip-Riesen. Huang selbst habe mit Vertrauten über ein mögliches Comeback gesprochen, schrieb die «Financial Times» unter Berufung auf informierte Personen. In den vergangenen Tagen hatte unter anderem Tech-Milliardär Elon Musk eine Rückkehr Huangs als Nvidia-Chef befürwortet. Auch die Nvidia-Anteilseigner Altimeter Capital und Atreides Management sprachen sich dafür aus. Vor diesem Hintergrund sackten Halbleiter- und KI-Aktien im vorbörslichen Handel ab. So büssten Broadcom 4,4 Prozent ein, Intel verloren 5,5 Prozent. Für die Nvidia-Papiere ging es um 4,2 Prozent nach unten.