Noch vor dem US-Börsenauftakt schauten die Anleger auf US-Erzeugerpreise, die im Oktober war deutlich stiegen, aber einen Tick weniger als befürchtet. Diese Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, beeinflussen tendenziell die Verbraucherpreise, an denen die Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Sie sind daher im Hinblick auf den nächsten Zinsentscheid der Notenbank Fed im Dezember wichtig. Hier hatten zuletzt schon Spekulationen zugenommen, dass der Leitzins nicht nur um 0,25 Prozentpunkte, sondern sogar um 0,5 Prozentpunkte steigen könnte.