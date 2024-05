Nach zuletzt sechs Gewinntagen in Folge dürfte der Dow Jones Industrial wenig verändert in den Handel starten. Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn am Donnerstag taxierte der Broker IG den US-Leitindex lediglich 0,1 Prozent tiefer bei 39 001 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 wird geringfügig im Plus erwartet.