Nach einem positiven Wochenstart stehen die Zeichen an den US-Börsen am Dienstag zunächst wieder auf Konsolidierung. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart mit minus 0,3 Prozent auf 33 892 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 deutete sich ein Minus von rund 0,6 Prozent auf 15 078 Zähler an. Die vorbörslich veröffentlichten und unerwartet stark gestiegenen Einzelhandelsumsätze, die auch wegen der US-Geldpolitik im Blick stehen, bewegten zunächst kaum.

17.10.2023 14:58