Den US-Börsen winkt ein freundlicher Auftakt in eine ereignisreiche Woche. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial am Montag über eine Stunde vor Handelsbeginn 0,6 Prozent höher auf 32 612 Punkte und den Nasdaq 0,8 Prozent im Plus auf 14 289 Punkte. Während der Leitindex am Freitag deutlich nachgegeben hatte, hatte sich der technologielastige Auswahlindex dank der Kursgewinne von Schwergewicht Amazon bereits etwas stabilisiert.

30.10.2023 13:28