Zudem rücken die zur Wochenmitte anstehen Quartalszahlen des US-Chipriesen Nvidia zunehmend in den Fokus. Das Unternehmen gilt als wichtiger Gradmesser für den Boom rund um Künstliche Intelligenz. Die Anleger dürften die Nvidia-Zahlen genau analysieren, um Hinweise darauf zu erhalten, ob der KI-Boom an Dynamik verliert, so Frederic Neumann, Chefvolkswirt für Asien bei HSBC Holdings. Im vorbörslichen Handel legte die Aktie des Chipriesen um 1,3 Prozent zu. Damit dürfte sie eine siebentägige Verlustserie beenden.