Die US-Börsen schliessen sich am Montag wohl dem international erfreulichen Wochenstart an. Eine Stunde vor dem Auftakt wurde der Dow Jones Industrial vom Broker IG 0,8 Prozent höher bei 52.110 Punkten taxiert und im Technologiebereich liegt die Indikation für den Nasdaq 100 mit einem Prozent im Plus. In der Hoffnung auf diplomatische Fortschritte sorgte der nachgebende Ölpreis zuvor schon in Asien und Europa für Rückenwind.