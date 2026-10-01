Für Micron zeichnet sich ein Kursrückgang um 0,9 Prozent ab. Der US-Speicherchiphersteller hatte am Mittwoch nach dem Börsenschluss in New York überraschend hohe Ziele für das laufende Geschäftsquartal ausgegeben. Die Aktien sind dank des Boom-Themas KI allerdings auch schon phänomenal gut gelaufen - für 2026 steht bislang fast eine Wertvervierfachung zu Buche. Das Rekordhoch von 1.255 US-Dollar aus dem Juni ist noch etwas entfernt. Die Titel von Branchenprimus Nvidia schafften ein Plus von 0,9 Prozent.