Im Rahmen von Preisdaten wurde zudem bekannt, dass der sogenannte PCE-Deflator im August im Vergleich zum Vorjahr weniger stark zugelegt hat als prognostiziert. Er gilt als bevorzugte Inflationskennziffer für die US-Notenbank Fed, die ihre Geldpolitik sowohl an der Teuerungsentwicklung als auch am Arbeitsmarkt ausrichtet. Die Inflationsdaten stiessen am Markt erkennbar auf ein positives Echo, da sie den Druck auf die Währungshüter für eine weitere Leitzinsanhebung minderten.