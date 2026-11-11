Stark entwickelten sich im Tech-Sektor ausserdem die Nvidia-Aktien mit einem Anstieg um fast vier Prozent, nachdem sie zuletzt auch noch stark unter der Angst vor einer Führungskrise gelitten hatten. Ermittlungen wegen einer Affäre des Konzernchefs Jensen Huang mit einer mutmasslichen chinesischen Spionin hatten zuletzt die Statik des wertvollsten Halbleiterunternehmens der Welt ins Wanken gebracht.