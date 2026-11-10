AMD , Broadcom und Nvidia wollen bis zu 26 Milliarden Euro in Anthropic investieren. Vorbörslich gaben AMD und Broadcom um 0,8 Prozent nach, hatten sich am Vortag allerdings zum Teil spürbar erholt. Nvidia dagegen, seit Anfang Oktober überwiegend auf Talfahrt, legten zugleich um moderate 0,3 Prozent zu. Am Vortag hatte Nvidia im starken Marktumfeld etwas mehr als 4 Prozent eingebüsst. Konzernchef Jensen Huang könnte Ziel einer ausländischen Spionageaktivität geworden sein. So soll er eine Affäre mit einer Frau gehabt haben, die nach Vermutungen von US-Behörden für den chinesischen Geheimdienst tätig war. China dementierte dies. Nun ermittelt das FBI.