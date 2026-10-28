Trotz der zuletzt hohen Inflation dürften die US-Währungshüter ihre Leitzinsen an diesem Mittwoch nicht verändern. Die überwiegende Mehrheit der von Bloomberg befragen Volkswirte erwartet, dass der Leitzins weiter in der Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent liegt. Experten spekulieren jedoch auf eine Erhöhung im Dezember, nachdem der neue Notenbankchef Kevin Warsh im September erstmals in seiner Amtszeit den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte angehoben hatte.