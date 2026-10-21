«SpaceX scheint genau das geliefert zu haben, wonach der Markt gesucht hat: den Beweis, dass die Nachfrage im Bereich der KI nach wie vor sehr real ist», sagte Simon Wiersma, Chef-Anlagestratege bei der niederländischen Bank ING . «Das hat die Stimmung nicht nur gegenüber SpaceX selbst, sondern auch gegenüber dem gesamten KI-Ökosystem verbessert.» Am Dienstag hatte der enttäuschende Börsengang eines südkoreanischen KI-Unternehmens die Stimmung getrübt. Hauptthema am Markt war und ist, ob sich die immensen Investitionen im KI-Bereich letztlich auszahlen.