«Das derzeit heisseste Unternehmen im Börsenzirkus hat damit wieder einmal all diejenigen eines Besseren belehrt, die darauf gesetzt haben, dass Umsätze und Gewinne nicht in dieser Dynamik weiter steigen können», schrieb Marktexperte Jürgen Molnar von Robomarkets zu Nvidia. Der Hype um das Thema Künstliche Intelligenz und die Nachfrage nach entsprechenden Chips scheine noch lange nicht erschöpft zu sein. Nvidia-Aktien zogen vorbörslich um mehr als 7 Prozent auf knapp 1020 Dollar an und hievten andere Branchentitel wie AMD und Micron Technology mit nach oben.