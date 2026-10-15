Besser als der Nasdaq 100 dürfte sich wie schon am Vortag der Dow Jones Industrial halten, den IG mit 0,3 Prozent im Plus taxierte auf 51.790 Punkte. Im Dow sind die grossen Tech-Aktien bei weitem nicht so schwer gewichtet wie im Nasdaq 100. Konjunkturdaten etwa zum US-Einzelhandel und dem Arbeitsmarkt hinterliessen vorbörslich nur wenige Spuren.