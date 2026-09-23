Der zuletzt rückläufige Ölpreis fällt als Stütze zunächst weg, denn die Preise für die Ölsorten Brent aus der Nordsee und WTI aus den USA legen nach zuletzt mehreren schwächeren Tagen wieder etwas zu. Anleger warten zunächst ab, was in New York rund um die UN-Generalversammlung passiert. Zuletzt war Hoffnung aufgekommen, dass sich die USA und der Iran bei einer Beendigung ihres Konflikts annähern. Anleger warten aber weiter auf konkretere Ergebnisse.