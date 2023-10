Die Rendite auf zehnjährige US-Staatsanleihen hat sich mittlerweile von ihrem in der vergangenen Woche erreichten höchsten Stand seit 16 Jahren entfernt und die Ölpreise sind nach ihrem deutlichen Anstieg am Montag wieder im Rückwärtsgang. Auch dank der Aussicht in China auf neue konjunkturelle Stützungsmassnahmen gingen die Investoren wieder stärker ins Risiko, hiess es aus dem Handel.