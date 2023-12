Am letzten Handelstag des Jahres 2023 lautet das Motto an der Wall Street Stagnation auf hohem Niveau. Der Leitindex Dow Jones Industrial , der sich am Vortag zu einem weiteren Rekordhoch aufgeschwungen hatte, wird am Freitag vorbörslich wenige Punkte höher indiziert auf 37 726 Zähler erwartet. Für einen neuerlichen Höchststand dürfte es zunächst nicht reichen. Im Börsenjahr 2023 ist der Dow um fast 14 Prozent gestiegen.

29.12.2023 14:32