«Der bislang grösste und wichtigste Realitätscheck für den gesamten KI-Boom an den Kapitalmärkten», konstatierte Analyst Jens Klatt vom Broker XTB. Mit einer billionenschweren Bewertung und strategischen Partnern wie Google , Nvidia und Microsoft setze das Unternehmen einen neuen Massstab. Die kolportierte enorme Nachfrage nach den Aktien und ein ungewöhnlich hoher Anteil von Privatanlegern zeigten, wie stark der Glaube an KI noch immer sei.