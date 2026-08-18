Die US-Standardwerte an der Wall Street dürften am Dienstag nur wenig verändert, aber mit einem negativen Unterton eröffnen. Für die Technologiewerte an der Nasdaq dürfte es zunächst deutlich abwärts gehen, nachdem die jüngste Erholung schon am Vortag Risse gezeigt hatte. Steigende Renditen langlaufender Anleihen auf Mehrjahreshochs und weiter anziehende Ölpreise aufgrund des fortgesetzten Iran-Krieges dämpfen die Nachfrage der Anleger nach risikoreichen Anlagen.