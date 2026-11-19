Doch es gibt auch skeptische Stimmen: «Das Besondere bei Anthropic dürfte sein, dass KI für viele Menschen keine abstrakte Zukunftsvision mehr darstellt. KI-Anwendungen sind bereits im Alltag erlebbar und damit greifbar, was wiederum eine emotionale Nähe schafft», so Marktexperte Timo Emden von Captrader. Wenn aber Begeisterung und die Angst, etwas zu verpassen, Anlageentscheidungen stärker beeinflussten als Fundamentaldaten, sei grösste Vorsicht angezeigt.