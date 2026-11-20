Abgesehen von der allgemeinen Marktschwäche trübte Apple die Stimmung der Anthropic-Anleger. Der iPhone-Konzern entwickelt einen eigenen autonomen KI-Agenten, der Aufgaben im Auftrag der Nutzer erledigen kann. Damit strebt der Konzern den Einstieg in einen schnell wachsenden Markt an, auf dem bereits Unternehmen wie Anthropic, OpenAI, Meta und andere aktiv sind. Entgegen dem Markttrend notierte Apple vorbörslich denn auch leicht in der Gewinnzone, während es für den Meta-Kurs um mehr als 3 Prozent nach unten ging.