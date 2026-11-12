Die Lage spitze sich zu, schrieb Bernstein-Analyst Stacy Rasgon, der prompt seine Kaufempfehlung für die Nvidia-Aktie strich und sein Kursziel auf 200 US-Dollar halbierte. Nachdem am Wochenende die Affäre Huangs mit einer möglichen chinesischen Spionin bekannt geworden war, berichteten Medien am Mittwoch über eine weitere Affäre mit einer hochrangigen Mitarbeiterin aus dem eigenen Haus. Damit sei der CEO nicht mehr zu halten, vermutet Rasgon und befürchtet, dass weitere Enthüllungen folgen könnten.