Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,10 Prozent tiefer auf 39 096 Punkte, nachdem er tags zuvor um 0,8 Prozent zugelegt hatte. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochengewinn von rund 1,3 Prozent an. Der Nasdaq 100 wird zum Auftakt am Freitag praktisch unverändert bei 19 754 Punkten erwartet, nachdem er am Donnerstag um 0,8 Prozent gefallen war.