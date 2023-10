Nach dem enttäuschenden Börsendebüt von Birkenstock am Vortag in New York deutet sich am Donnerstag zumindest eine Stabilsierung an. Im vorbörslichen Handel stiegen die Titel des Sandalenherstellers zuletzt um 0,5 Prozent, nachdem sie am Mittwoch 12,6 Prozent unter dem Ausgabepreis geschlossen hatten.