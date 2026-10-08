Nach den jüngsten Erholungen im Chip- und KI-Bereich und einem Rekordhoch der Nvidia-Aktie am Dienstag gaben Techwerte vorbörslich wieder nach. Unter den grössten und bedeutendsten US-Technologieaktien, den «Magnificent 7», zeigten sich vorbörslich vor allem Tesla , Nvidia, Amazon und Alphabet schwach mit einem Minus von jeweils rund einem Prozent. Apple und Microsoft dagegen hielten sich auf ihren Vortagesschlussständen. Meta , die zuvor nur leicht geschwächelt hatten, gaben zuletzt vorbörslich etwas deutlicher nach mit minus 0,7 Prozent. Sie litten etwas darunter, dass Google Cloud an diesem Tag den «Gemini-Agenten» für Unternehmenskunden ankündigte.