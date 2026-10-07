Zwar haben die Öl-Transporte durch die Strasse von Hormus in den vergangenen Wochen zugenommen, allerdings wurde ein Anstieg der Angriffe auf Ölttanker registriert. So meldete die britische Schifffahrtsbehörde UK Maritime Trade Operations für den gerade erst begonnen Monat Oktober mindestens neun Angriffe. Das entspricht der Hälfte aller Angriffe, die im Vormonat in dieser Wasserstrasse und im Persischen Golf zusammen registriert wurden. Die Ölpreise legten wieder zu und an den Anleihemärkten stiegen die Renditen erneut.