Die Anleger in den USA dürften sich am Dienstag nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen vor der Quartalsbilanz des Chip-Giganten Nvidia . Kurz nach Börsenschluss lässt sich das Unternehmen in die Bücher schauen, bei dem zuletzt der Rücktritt des legendären Chefs Jensen Huang für Furore und heftige Kursverluste gesorgt hatte. Nun dürfte sich der Blick am Markt wieder auf das operative Geschäft richten. Im vorbörslichen Handel legten Nvidia-Aktien ein Prozent zu.