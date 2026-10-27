Die US-Börsen dürften am Dienstag an ihre Erholung vom Wochenstart anknüpfen. Die Vorfreude auf den konkreter werdenden Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic setzte sich fort, wenn auch etwas gedämpfter. Zudem wird auf diplomatische Fortschritte im Krieg zwischen den USA und dem Iran gesetzt, nachdem hochrangige Vertreter Saudi-Arabiens, Pakistans und der Türkei zu Gesprächen nach Teheran gereist sind. Die Teilnehmer hätten sich auf weitere Verhandlungen verständigt, berichtete die iranische Nachrichtenagentur IRIB.